Львовский клуб УПЛ получил нового наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Новым главным тренером профессионального футбольного клуба "Львов" назначен Владимир Мазяр. Об этом свидетельствуют данные сайта клуба из Львова, передает УНН.
Условия и сроки контракта с новым тренером "горожан" не разглашаются. Руководство клуба уже представило специалиста команде перед утренней тренировкой на базе в Винниках.
41-летний специалист сменил на этом посту Богдана Блавацкого, который оставил львовский клуб по соглашению сторон.
Примечательно, что Мазяр только вчера покинул пост главного тренера перволигового ФК "Горняк-Спорт".
Заметим, что "Львов" под руководством Блавацкого набрал 6 очков в шести баталиях чемпионата Украины и занимает 10 место таблицы.