Львівський клуб УПЛ отримав нового наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Новим головним тренером професійного футбольного клубу "Львів" призначено Володимира Мазяра. Про це свідчать дані сайту клубу зі Львова, передає УНН.
Умови і терміни контракту з новим керманичем "містян" не розголошуються. Керівництво клубу вже представило фахівця команді перед ранковим тренуванням на базі у Винниках.
41-річний спеціаліст змінив на цій посаді Богдана Блавацького, який залишив львівський клуб за згодою сторін.
Примітно, що Мазяр тільки вчора покинув пост головного тренера першолігового ФК "Гірняк-Спорт".
Зауважимо, що "Львів" при оруді Блавацького набрала 6 очок в шести баталіях чемпіонату України і посідає 10 місце таблиці.