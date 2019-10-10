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Львовские таможенники: из-за схемы с одеждой государству нанесен ущерб в около 1 млн грн

Киев • УНН

 • 11217 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Из-за схемы незаконного перемещения новой одежды под видом секонд-хенда стоимостью около 400 тысяч долларов через границу без прохождения необходимого таможенного контроля, государство понесло убытки в около 1 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Львовские таможенники: из-за схемы с одеждой государству нанесен ущерб в около 1 млн грн

"В результате работы такой схемы, государство понесло убытки на сумму около одного миллиона гривен из каждой партии товара", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что партии одежды пересекали границу через пункт пропуска только в отдельную смену таможенников.

Напомним, из стран Европейского Союза в Украину завозились партии брендовой одежды стоимостью около 400 тыс. долларов США. Во время их таможенного оформления должностные лица таможни вносили ложные сведения в грузо-таможенные декларации. Таким образом новая одежда завозилась на территорию Украины под видом секонд-хенда и попадала на рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей.

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