Львовские таможенники: из-за схемы с одеждой государству нанесен ущерб в около 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Из-за схемы незаконного перемещения новой одежды под видом секонд-хенда стоимостью около 400 тысяч долларов через границу без прохождения необходимого таможенного контроля, государство понесло убытки в около 1 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В результате работы такой схемы, государство понесло убытки на сумму около одного миллиона гривен из каждой партии товара", - говорится в сообщении.
Кроме того отмечается, что партии одежды пересекали границу через пункт пропуска только в отдельную смену таможенников.
Напомним, из стран Европейского Союза в Украину завозились партии брендовой одежды стоимостью около 400 тыс. долларов США. Во время их таможенного оформления должностные лица таможни вносили ложные сведения в грузо-таможенные декларации. Таким образом новая одежда завозилась на территорию Украины под видом секонд-хенда и попадала на рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей.