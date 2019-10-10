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Львівські митники: через схему з одягом державі завдано збитків у близько 1 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Через схему незаконного переміщення нового одягу під виглядом секонд-хенду вартістю у близько 400 тисяч доларів через кордон без проходження необхідного митного контролю, держава зазнала збитків у близько 1 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Львівські митники: через схему з одягом державі завдано збитків у близько 1 млн грн

"У результаті роботи такої схеми, держава зазнала збитків на суму близько одного мільйону гривень з кожної партії товару", - йдеться в повідомленні.

Окрім того зазначається, що партії одягу перетинали кордон через пункт пропуску лише в окрему зміну митників.

Нагадаємо, з країн Європейського Союзу в Україну завозилися партії брендового одягу вартістю близько 400 тис. доларів США. Під час їх митного оформлення посадові особи митниці вносили неправдиві відомості до вантажно-митних декларацій. Таким чином новий одяг завозився на територію України під виглядом секонд-хенду та потрапляв на ринок без сплати відповідних митних платежів.

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