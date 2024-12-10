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лукашенко заявил, что «ввез» в беларусь не один десяток ядерных боеголовок

лукашенко заявил, что «ввез» в беларусь не один десяток ядерных боеголовок

Киев  •  УНН

 • 6254 просмотра

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Самопровозглашенный президент беларуси сообщил о ввозе в страну нескольких десятков ядерных боеголовок. Он подчеркнул, что это тактическое ядерное оружие, которое в 5 раз мощнее комплекса "орешник".

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко утверждает, что в беларусь завезли якобы не один десяток ядерных боеголовок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на БЕЛТА.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты – ред.) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - сказал лукашенко.

лукашенко сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос о планах разместить в беларуси российский ракетный комплекс "орешник", который не является ядерным оружием, но имеет "большую мощь".

"Если ядерное оружие применить, это большая ответственность. По крайней мере после Хиросимы, Нагасаки (бомбардировка США ядерным оружием этих японских городов в 1945-м.- ред.) никто еще кнопку ядерного оружия не нажал…Но я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то", - заявил самопровозглашенный президент.

По его словам, об этом беларусь условилась с россиянами еще до того, как они вернули якобы в беларусь ядерное оружие.

"Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в 5 раз мощнее, чем этот "орешник"", - заявил лукашенко.

Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину17 янв. 2024, 00:47 • 31346 просмотров

Дополнение

лукашенко попросил российского диктатора владимира путина разместить на территории страны новые системы вооружений, включая ракетный комплекс "орешник". путин указал, что "орешник" будет поступать на вооружение вооруженных сил рф и в беларусь параллельно. 

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявлял, что россия продолжает информационные манипуляции, используя пропаганду страха для влияния на Запад.

Размещение "орешника" в беларуси, как и предыдущие заявления о ядерном оружии, носит чисто информационный характер и призвано запугать гражданское население и изменить общественные настроения в Европе. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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