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В СНБО заявили, что путин скрывает провал одного из запусков "орешника"

В СНБО заявили, что путин скрывает провал одного из запусков "орешника"

Киев  •  УНН

 • 9747 просмотра

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Руководитель ЦПД СНБО пояснил, что размещение "орешника" в беларуси носит сугубо информационный характер. Это очередная попытка рф запугать Запад и повлиять на общественные настроения в Европе.

россия продолжает информационные манипуляции, используя пропаганду страха для влияния на Запад. Размещение "орешника" в беларуси, как и предыдущие заявления о ядерном оружии, носит чисто информационный характер и призвано запугать гражданское население и изменить общественные настроения в Европе. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, пишет УНН.

"Шоу с "орешником" в беларуси - это очередная страшилка, в эффективности которой путина убедили кириенко и патрушев", - написал Коваленко.

По его словам, этот вопрос пока носит информационный характер. Однако даже потенциальное размещение "орешника" в этом регионе не создает дополнительной угрозы для Украины или НАТО, поскольку нет принципиальной разницы, откуда он стартует – с "Капустного Яра " или из беларуси.

Все заявления о сокращении времени подлета-лишь попытка запугать гражданское население Украины и Запада.

"Для систем ПРО данная вещь роли не сыграет. Так же, как уже и было с кинжалом, который впервые в истории был сбит Patriot в прошлом году. А вот для размещения придется решить ряд технических вопросов. Главная цель россии - повышение ставок пропагандой страха против Запада", - добавил он. 

Коваленко отмечает, что ядерное оружие в беларуси не оправдало ожиданий в информационной войне, поэтому "орешник" используется как ответ на использование западного дальнобойного оружия против рф. Размещение "орешника" в беларуси носит сугубо информационный характер и будет продвигаться через нарратив о "приближении к границам НАТО", чтобы повлиять на общественные настроения в Европе.

"При этом, путин пытается скрыть, что один из двух пусков "орешника" уже был неудачным", - добавил он.

Напомним 

путин и Лукашенко подписали новый союзный договор о гарантиях безопасности, позволяющий разместить в Беларуси баллистические ракеты "орешник". 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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