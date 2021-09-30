Лукашенко исключил вхождение Беларуси "в состав США, Великобритании или России"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возможность вхождения республики в состав России — лишь “домыслы Запада”. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, сообщает БелТА, пишет УНН.
Детали
Он назвал утверждения о том, что Беларуси может войти “в состав США, Великобритании или России” “абсолютной глупостью”.
“Мы с (президентом России Владимиром) Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования”, — сказал Лукашенко, подчеркнув, что вопрос о потере независимости и вхождении страны куда-либо вообще не стоит на повестке дня. “Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят”, — добавил президент.
По его словам, Беларусь уже давно служит форпостом Союзного государства. “У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия”, — отметил он. В случае вооруженного конфликта, предупредил Лукашенко, республику будет поддерживать “вся западная часть Вооруженных сил России”. “Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим”, — заключил президент.
Как сообщает БелТА, Лукашенко согласился дать интервью американскому телеканалу во время “Большого разговора с президентом”, на котором присутствовала журналистка CNN. Однако он поставил условие: телеканал должен дать в эфир все, что он скажет, “не купируя, не вырезая, не добавляя”.
Дополнение
Накануне в МИД Украины заявили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики и разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая Беларусь в сплошную военную базу России.