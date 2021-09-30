Лукашенко виключив входження Білорусі "у склад США, Великої Британії чи Росії"

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Він назвав твердження про те, що Білорусь може увійти “до складу США, Великої Британії або Росії” “абсолютною дурістю”.

“Ми з (президентом Росії Володимиром) Путіним, керівництво Росії і Білорусі в цілому, досить розумні, щоб в рамках двох незалежних, суверенних держав створити такий союз, який буде ще сильніше унітарного утворення”, — сказав Лукашенко, підкресливши, що питання про втрату незалежності і входження країни куди-небудь взагалі не стоїть на порядку денному. “Це вигадка колективного Заходу, як у нас кажуть”, — додав президент.

За його словами, Білорусь вже давно служить форпостом Союзної держави. “У нас створена на цьому західному напрямку єдина фактично армія. Єдине збройне угрупування, основою якого є білоруська армія”, — зазначив він. У разі збройного конфлікту, попередив Лукашенко, республіку буде підтримувати “вся західна частина Збройних сил Росії”. “Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо”, — уклав президент.

Як повідомляє БелТА, Лукашенко погодився дати інтерв’ю американському телеканалу під час “Великої розмови з президентом”, на якій була присутня журналістка CNN. Однак він поставив умову: телеканал повинен дати в ефір все, що він скаже, “не цензуруючи, що не вирізаючи, не додаючи”.

Доповнення

Напередодні в МЗС України заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко засвоїв шаблони російської пропагандистської риторики і просторікує про примарних американських базах і таборах бойовиків в Україні, паралельно перетворюючи Білорусь в суцільну військову базу Росії.