Луганская область: в Невском враг попал по 3 дворам, в оккупированном Луганске камерами будут контролировать скопление мусора

В Луганской области в прифронтовом Невском из-за вражеских обстрелов сгорели три домохозяйства, на оккупированных территориях в Луганске устанавливают видеокамеры в местах скопления мусора, "чтобы выбрасывали меньше", сообщили в субботу в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Деоккупированные нами села россияне обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии, применяли беспилотники и авиацию. Так, в Невском оккупанты попали по территории трех домохозяйств, где произошло возгорание уцелевших помещений - они сгорели. Один дом поврежден в Новолюбовке", - сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По словам главы ОВА, "наши защитники отбили атаки врага вблизи Стельмаховки, Грековки, Невского, в Серебрянском лесу и в Белогоровке".

"Вместо своевременного вывоза бытовых отходов в Луганске устанавливают видеокамеры в местах наибольшего скопления мусора. Будут наблюдать онлайн и просматривать записи, чтобы выявить нарушителей, которые образуют свалки из-за чрезмерного накопления отходов в кварталах. Система будет функционировать на уже закупленном оборудовании - мусор будет оставаться на улицах. Между тем, специализированный транспорт, переданный россией, на улицах захваченных городов не видят", - сообщили также в ОВА о ситуации на оккупированных территориях.

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