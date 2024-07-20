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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Луганская область: в Невском враг попал по 3 дворам, в оккупированном Луганске камерами будут контролировать скопление мусора

Луганская область: в Невском враг попал по 3 дворам, в оккупированном Луганске камерами будут контролировать скопление мусора

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 08:42  •  16533 просмотра

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В прифронтовом Невском из-за вражеских обстрелов сгорели три домохозяйства. На оккупированных территориях в Луганске устанавливают видеокамеры в местах скопления мусора для контроля за его выбросом.

В Луганской области в прифронтовом Невском из-за вражеских обстрелов сгорели три домохозяйства, на оккупированных территориях в Луганске устанавливают видеокамеры в местах скопления мусора, "чтобы выбрасывали меньше", сообщили в субботу в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Деоккупированные нами села россияне обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии, применяли беспилотники и авиацию. Так, в Невском оккупанты попали по территории трех домохозяйств, где произошло возгорание уцелевших помещений - они сгорели. Один дом поврежден в Новолюбовке", - сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По словам главы ОВА, "наши защитники отбили атаки врага вблизи Стельмаховки, Грековки, Невского, в Серебрянском лесу и в Белогоровке".

"Вместо своевременного вывоза бытовых отходов в Луганске устанавливают видеокамеры в местах наибольшего скопления мусора. Будут наблюдать онлайн и просматривать записи, чтобы выявить нарушителей, которые образуют свалки из-за чрезмерного накопления отходов в кварталах. Система будет функционировать на уже закупленном оборудовании - мусор будет оставаться на улицах. Между тем, специализированный транспорт, переданный россией, на улицах захваченных городов не видят", - сообщили также в ОВА о ситуации на оккупированных территориях.

Войска рф ночью попали по Покровску, за сутки убили человека, нанесли 2696 ударов в Донецкой области20 июля 2024, 08:29 • 20088 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
luganskaya-oblastЛуганская область
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