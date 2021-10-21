Луческу выразил удовлетворенность вторым таймом в исполнении "Динамо" в игре с "Барселоной"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Г лавный тренер “Динамо” Мирча Луческу прокомментировал, как складывался для его команды поединок против “Барселоны” (0: 1) в Лиге чемпионов. Слова специалиста приводит клубный сайт “бело-синих”, передает УНН.
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Луческу выразил недовольство результатом и игрой своих подопечных в первом тайме, но остался довольным вторым таймом.
“Конечно, я недоволен ни счету, ни первым таймом. Могу сказать, что я доволен, как мы сыграли во втором тайме, как мы преодолели барьер опасения „Барселоны“. Вполне могли добиться большего.
Мне понравилось, как во втором тайме мы преодолели этот критический барьер, не боялись играть, выходить в атаку. Был еще фол на Пушкари в штрафной, и надо еще посмотреть, как сыграл защитник в этом эпизоде против Дениса ”, - сообщил румынский наставник.
О силе каталонского клуба: “сила” Барселоны “была сегодня в агрессивности, как они применяли прессинг в атаке. В начале игры у нас был выход три в одного, и мы не использовали его, приняв неправильное решение. На таком уровне нужно забивать такие моменты и доводить до конца. Один гол меняет сразу картину на поле ”.
Контекст
“Динамо” минимально проиграл “Барселоне” на выезде.