Ліга Чемпіонів: “Динамо” мінімально програло “Барселоні” на виїзді
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. “Динамо” у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів на виїзді мінімально поступилось “Барселоні”. Про це пише УНН.
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Каталонці розпочали тиснути з самого початку матчу. Єдиний гол у матчі забив Жерард Піке, який замкнув флангову передачу Альби.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь іспанського клубу.
Для “Барселони” це перша перемога у груповому етапі Ліги чемпіонів. “Динамо” опускається на останнє місце, але відстає від “Бенфіки” і каталонців на 3 та 2 бали.
Нагадаємо
Суперник “Динамо” по Лізі чемпіонів розгромив “Байєр” та вийшов у лідери Бундесліги.