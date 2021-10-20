Ліга Чемпіонів: “Динамо” мінімально програло “Барселоні” на виїзді

Деталі

Каталонці розпочали тиснути з самого початку матчу. Єдиний гол у матчі забив Жерард Піке, який замкнув флангову передачу Альби.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь іспанського клубу.

Для “Барселони” це перша перемога у груповому етапі Ліги чемпіонів. “Динамо” опускається на останнє місце, але відстає від “Бенфіки” і каталонців на 3 та 2 бали.

Нагадаємо

Суперник “Динамо” по Лізі чемпіонів розгромив “Байєр” та вийшов у лідери Бундесліги.