Лига Чемпионов: "Динамо" минимально проиграл "Барселоне" на выезде
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. “Динамо” в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов на выезде минимально уступило “Барселоне”. Об этом пишет УНН.
Детали
Каталонцы начали давить с самого начала матча. Единственный гол в матче забил Пике, который замкнул фланговую передачу Альбы.
Матч завершился со счетом 1: 0 в пользу испанского клуба.
Для “Барселоны” это первая победа в групповом этапе Лиги чемпионов. “Динамо” опускается на последнее место, но отстает от “Бенфики” и каталонцев на 3 и 2 балла.
Напомним
Соперник “Динамо” по Лиге чемпионов разгромил “Байер” и вышел в лидеры Бундеслиги.