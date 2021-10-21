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Луческу виразив задоволеність другим таймом у виконанні “Динамо” у грі з “Барселоною”

Київ • УНН

 • 18267 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Головний тренер “Динамо” Мірча Луческу прокоментував, як складався для його команди поєдинок проти “Барселони” (0:1) в Лізі чемпіонів. Слова спеціаліста наводить клубний сайт “біло-синіх”, передає УНН.

Луческу виразив задоволеність другим таймом у виконанні “Динамо” у грі з “Барселоною”

Цитата

Луческу виразив незадоволеність результатом та грою своїх підопічних у першому таймі, але залишився вдоволеним другим таймом.

“Звичайно, я незадоволений ані рахунком, ані першим таймом. Можу сказати, що я задоволений, як ми зіграли у другому таймі, як ми подолали бар’єр побоювання „Барселони“. Цілком могли домогтися більшого.

Мені сподобалося, як у другому таймі ми подолали цей критичний бар’єр, не боялися грати, виходити в атаку. Був ще фол на Гармаші у штрафному майданчику, і треба ще подивитися, як зіграв захисник у цьому епізоді проти Дениса”, — повідомив румунський наставник.

Про силу каталонського клубу: “сила „Барселони“ була сьогодні в агресивності, як вони застосовували пресинг в атаці. На початку гри в нас був вихід три в одного, і ми не використали його, прийнявши неправильне рішення. На такому рівні потрібно забивати такі моменти та доводити до кінця. Один гол змінює відразу картину на полі”.

Контекст

“Динамо” мінімально програло “Барселоні” на виїзді. 

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