Украинцы на временно оккупированных территориях, которые вынуждены были брать российские паспорта для выживания, не будут нести за это ответственности.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает журналист УНН.

Для того, чтобы выжить на ВОТ, к сожалению, гражданам Украины приходится брать российский паспорт. Юридически, как государство, мы его не признаем - это средство для выживания. Можете ли вы без российского паспорта выжить, на мой взгляд - нет. Будет ли какая-то ответственность после деоккупации ВОТ за получение российского паспорта? Нет, не будет - говорит Лубинец.

Он уточнил, если человек не просто взял паспорт, но и принимал участие в управлении оккупационной властью, занимал руководящие должности и другие незаконные действия, то таким поступкам будут даны юридические оценки.

Напомним,

российские захватчики приняли решение об усилении репрессий в отношении украинцев на оккупированной Донетчине, которые отказываются от получения паспорта рф. А все потому, что оккупанты столкнулись со значительным падением темпов незаконной выдачи российских паспортов.