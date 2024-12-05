Лубинец опроверг заявление об искоренении «бусификации» в Киевской области

ukenru
Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 36746 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
 • 104431 просмотра

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон
 • 101873 просмотра

Ликвидация КРАИЛ и запрет военным сниматься в рекламе азартных игр: Рада приняла закон

Эксклюзив
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
 • 111847 просмотра

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Эксклюзив
"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке
 • 101088 просмотра

"Фактически нулевые продажи и поведенческие изменения": эксперт по недвижимости рассказала, что происходит на рынке

Эксклюзив
Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов
 • 112186 просмотра

Дайвинг-реабилитация в Броварах: инновационный подход к поддержке ветеранов

Эксклюзив
"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев
 • 129930 просмотра

"Слуга народа" рекомендует премьеру выдвинуть кандидатуру Чернышова на должность министра объединения украинцев

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве
 • 170074 просмотра

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 190558 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132638 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Блинкен: Украина должна принять «тяжелые решения» относительно дальнейшей мобилизации

Блинкен: Украина должна принять «тяжелые решения» относительно дальнейшей мобилизации

 • 24049 просмотра
Биржа "ДоброДій" помогла 16 детям в ноябре: истории, которые вдохновляют

Биржа "ДоброДій" помогла 16 детям в ноябре: истории, которые вдохновляют

 • 19695 просмотра
Россияне предприняли попытку прорыва в Купянск, однако ВСУ отработали хорошо - ЦПД при СНБО

Россияне предприняли попытку прорыва в Купянск, однако ВСУ отработали хорошо - ЦПД при СНБО

 • 30940 просмотра
TikTok удалил сети аккаунтов, которые незаконно продвигали кандидатов в президенты Румынии

TikTok удалил сети аккаунтов, которые незаконно продвигали кандидатов в президенты Румынии

 • 21370 просмотра
В МИД отреагировали на заявление постпреда рф при ООН в причастности Украины к событиям в Сирии

В МИД отреагировали на заявление постпреда рф при ООН в причастности Украины к событиям в Сирии

 • 22645 просмотра
публикации
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 104433 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 111849 просмотра
Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

Не только ликвидация МСЭК: глава АРМА Дума подчеркнула свою роль в возвращении молодежи в Украину

 • 117874 просмотра
Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

Будущий министр объединения украинцев? Что известно о Чернышеве

 • 170074 просмотра
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 190558 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

Бейонсе возглавила рейтинг Billboard несмотря на скандал с Diddy: кто еще в топ-3?

 • 63334 просмотра
Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?

 • 61830 просмотра
День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

День печенья: 3 вкусных рецепта домашних вкусностей

 • 77484 просмотра
Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

 • 106006 просмотра
Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

Едет держать польский музыкальный фронт: Винник даст концерт в Варшаве

 • 73907 просмотра
Актуальное
Лубинец опроверг заявление об искоренении «бусификации» в Киевской области

Лубинец опроверг заявление об искоренении «бусификации» в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 500 просмотра

Read in English

Дмитрий Лубинец опроверг информацию об искоренении нарушений при мобилизации в Киеве и области. По его словам, представитель омбудсмена не занимается этим вопросом, а его слова были вырваны из контекста.

Заявление о том, что в Киеве и Киевской области почти полностью искоренена так называемая «бусификация» не соответствует действительности. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Накануне в СМИ появилась информация от представителя омбудсмена Никиты Козыренко о том, что в Киеве и Киевской области почти устранены проблемы и нарушения во время мобилизации работниками ТЦК.

Одним из самых больших успехов, которого мы достигли вместе с региональными представительствами под руководством Дмитрия Лубинца, является почти полное искоренение так называемой «бусификации». Все права человека, который подлежит мобилизации или уже служит, должны быть защищены

- заявил он.

Как отметил Лубинец, представитель омбудсмена по Киеву и Киевской области не занимается этим вопросом. Зато его слова якобы были вырваны из контекста.

Действительно, мои представители в регионах реагируют на случаи неправомерных действий представителей ТЦК. По нашим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства по случаям так называемой «бусификации». Но ни о какой «победе» и достижениях речь идти не может,

- подчеркнул Лубинец.

Сейчас есть некомплект в ТЦК гражданских и военных15 нояб. 2024, 09:34 • 16383 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Обществополитика
kievКиев