Лубинец опроверг заявление об искоренении «бусификации» в Киевской области

Заявление о том, что в Киеве и Киевской области почти полностью искоренена так называемая «бусификация» не соответствует действительности. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Накануне в СМИ появилась информация от представителя омбудсмена Никиты Козыренко о том, что в Киеве и Киевской области почти устранены проблемы и нарушения во время мобилизации работниками ТЦК.

Одним из самых больших успехов, которого мы достигли вместе с региональными представительствами под руководством Дмитрия Лубинца, является почти полное искоренение так называемой «бусификации». Все права человека, который подлежит мобилизации или уже служит, должны быть защищены

Как отметил Лубинец, представитель омбудсмена по Киеву и Киевской области не занимается этим вопросом. Зато его слова якобы были вырваны из контекста.

Действительно, мои представители в регионах реагируют на случаи неправомерных действий представителей ТЦК. По нашим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства по случаям так называемой «бусификации». Но ни о какой «победе» и достижениях речь идти не может,