Лубинец не верит в обмен "всех на всех" в ближайшее время

В ближайшее время не стоит ожидать обмена пленными в формате "всех на всех" несмотря на операцию в курской области рф и пополнение обменного фонда, считает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Впрочем, по его словам, украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены состоялись. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода, передает УНН.

Постоянно украинская сторона выступает с инициативой проведения крупных обменов, в том числе неоднократно через посредников мы выступали с инициативой проведения обменов "всех на всех". Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме" - заявил Омбудсмен.

Он также отметил, что операция ВСУ в курской области россии улучшает ситуацию с возвращением пленных украинцев с территории рф и ВОТ Украины.

По словам Лубинца, украинская сторона хочет договориться с россией о принципах проведения обменных процессов.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы с россией договорились наконец о принципах проведения обменных процессов и возвращения гражданских граждан, используя эту ситуацию... Нам надо использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит. У нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которых россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения - с 2014 года, у нас есть защитники Мариуполя, которые более двух лет находятся в плену. Среди них есть даже те, кто после верификации и подтверждения Международным комитетом Красного Креста был ранен в плену, что вообще нонсенс с точки зрения международного гуманитарного права", - рассказал Омбудсмен.

Он не уточнил, предоставила ли уже российская сторона списки людей, которых хочет вернуть в первую очередь.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 14 августа сообщил, что провел разговор с российским омбудсменом Тетяной Москальковой по поводу обмена пленными на фоне наступления ВСУ в курской области.

15 августа сообщалось, что спецназовцы СБУ в курской области взяли в плен 102 военных рф. Это самая массовая операция по взятию врага в плен, которую удалось провести за один раз.