Лондон ведет переговоры о продаже ракет Украине - The Times
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия. Лондон намерен предоставить ракеты для украинских патрульных катеров и самолетов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на украинских дипломатов, передает УНН.
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Согласно обнародованной информации, Министерство обороны Украины обсуждает продажу морских ракет Brimstone класса “земля-земля”, разработанных MBDA UK (ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем), которые могут поражать несколько целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.
Газета отмечает, что переговоры проходят впервые “на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территории”.
Кроме того, The Times добавляет, что Украина и Великобритания пытаются расширить сотрудничество после Brexit, подчеркивает издание.
Добавим
14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Соединенное Королевство в скором времени предоставит военную помощь Киеву.
15 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины впервые в истории независимой Украины утвердил План обороны Украины.