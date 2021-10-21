Лондон веде переговори про продаж ракет Україні - The Times

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Згідно з оприлюдненою інформацією, Міністерство оборони України обговорює продаж морських ракет Brimstone класу “земля-земля”, розроблених MBDA UK (провідний європейський розробник і виробник ракетних систем), які можуть вражати кілька цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, які перебувають на озброєнні ВМС України.

Газета зазначає, що переговори проходять вперше “на фоні побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території”.

Крім того, The Times додає, що Україна і Велика Британія намагаються розширити співпрацю після Brexit, підкреслює видання.

Додамо

14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Сполучене Королівство незабаром надасть військову допомогу Києву.

15 жовтня Рада національної безпеки і оборони України вперше в історії незалежної України затвердив План оборони України.