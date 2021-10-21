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Лондон веде переговори про продаж ракет Україні - The Times

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Велика Британія веде переговори з Україною про продаж зброї. Лондон має намір надати ракети для українських патрульних катерів і літаків. Про це повідомляє The Times з посиланням на українських дипломатів, передає УНН.

Лондон веде переговори про продаж ракет Україні - The Times

Деталі

Згідно з оприлюдненою інформацією, Міністерство оборони України обговорює продаж морських ракет Brimstone класу “земля-земля”, розроблених MBDA UK (провідний європейський розробник і виробник ракетних систем), які можуть вражати кілька цілей одночасно і будуть розміщені на суднах, які перебувають на озброєнні ВМС України.

Газета зазначає, що переговори проходять вперше “на фоні побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення території”.

Крім того, The Times додає, що Україна і Велика Британія намагаються розширити співпрацю після Brexit, підкреслює видання.

Додамо

14 жовтня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Сполучене Королівство незабаром надасть військову допомогу Києву.

15 жовтня Рада національної безпеки і оборони України вперше в історії незалежної України затвердив План оборони України.

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