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Локдаун в Киеве: в метро скорректируют график движения поездов

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. На период суровых карантинных мероприятий в столичном метрополитене изменят график. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен", пишет УНН.

Цитата:

"Специалисты предприятия проведут корректировку графиков движения на период суровых карантинных мероприятий. Это позволит обеспечить соблюдение карантинных мероприятий и одновременно оптимизировать затраты на перевозки", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с начала усиленных карантинных мероприятий в понедельник, 5 апреля, столичной подземкой воспользовалось 152 тысячи пассажиров. Во вторник, 6 апреля, было совершено 210 тысяч поездок. По данным метрополитена, ранее пассажиропоток составлял до 1 миллиона человек ежедневно. В 2019 году среднесуточный пассажиропоток составлял 1,5 миллиона пассажиров ежедневно.

Напомним

5 апреля Киев ушел на жесткий карантин. В столице ввели более строгие ограничения: закрыли все школы и детсады. Общественный транспорт, в том числе метро, работает исключительно по спецпропускам.

В первый день жестких ограничений горожане столкнулись со значительным подорожанием стоимости проезда в такси. Тарифы поднялись вдвое.

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