Локдаун у Києві: в метро скоригують графік руху поїздів

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"Фахівці підприємства проведуть коригування графіків руху на період суворих карантинних заходів. Це дозволить забезпечити дотримання карантинних заходів і водночас оптимізувати витрати на перевезення", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що з початку посилених карантинних заходів у понеділок, 5 квітня, столичною підземкою скористалося 152 тисячі пасажирів. У вівторок, 6 квітня, було здійснено 210 тисяч поїздок. За даними метрополітену, раніше пасажиропотік становив до 1 мільйона людей щодня. У 2019 році середньодобовий пасажиропотік становив 1,5 мільйона пасажирів щодня.

Нагадаємо

5 квітня Київ пішов на жорсткий карантин. У столиці запровадили більш суворі обмеження: закрили усі школи та дитсадочки. Громадський транспорт, в тому числі метро, працює виключно по спецперепустках.



В перший день жорстких обмежень містяни зіткнулися із значним здорожченням вартості проїзду в таксі. Тарифи піднялися вдвічі.



