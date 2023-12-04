Литва продлит временную защиту украинских беженцев до марта 2025 года

На следующей неделе начнется процесс продления временных видов на жительство для беженцев из Украины. Разрешение на временное проживание можно будет продлить до марта 2025 года. Об этом сообщила руководитель департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, пишет LRT, передает УНН.

Очень большое количество украинцев получили временную защиту на срок до 4 марта 2024 года. Поскольку срок действия разрешений истекает, пришло время подумать об их замене. ЕС решил продлить временную защиту еще на год, до марта 2025 года. Это означает, что все украинцы, которым была предоставлена временная защита, могут продлить свой вид на жительство еще на год прокомментировала Э. Гудзинскайте.

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Она отметила, что с начала войны в Украине 24 февраля 2022 года Литва выдала 46 000 цифровых видов на жительство на основании временной защиты.

На следующей неделе мы объявим, что уже можно начинать заполнять онлайн-заявки на изменение этих разрешений и записываться на прием в Департамент миграции. Каждый день мы регистрируем новых военных беженцев из Украины. Украины. Ежедневно это от 20 до 50 человек говорит Э. Гудзинскайте.

По данным Департамента миграции, в Литве в настоящее время проживает более 85 тысяч украинцев, которые составляют самую большую общину иностранных граждан в стране. Однако большинство украинцев, приехавших в Литву, не склонны привыкать к жизни в стране. По словам Э. Гудзинскайте, большинство из них связывают свое будущее с Украиной.