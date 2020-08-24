Литва передала Беларуси ноту протеста

"24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики. Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу в Мединкай", - говорится в заявлении МИД.

Речь идет о том, что в ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств.

Как сообщал УНН, Беларусь также обещала направить Литве ноту из-за попытки "нарушения воздушного пространства".