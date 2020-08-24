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Литва передала Беларуси ноту протеста

Киев • УНН

 • 14001 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министерство иностранных дел Литвы сегодня вызвало белорусского посла для вручения ему ноты протеста. Об этом говорится в заявлении МИД страны, передает УНН.

Литва передала Беларуси ноту протеста

"24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики. Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу в Мединкай", - говорится в заявлении МИД.

Речь идет о том, что в ноте содержится призыв к выяснению обстоятельств.

Как сообщал УНН, Беларусь также обещала направить Литве ноту из-за попытки "нарушения воздушного пространства".

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