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Литва передала Білорусі ноту протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Литви сьогодні викликало білоруського посла для вручення йому ноти протесту. Про це йдеться в заяві МЗС країни, передає УНН.

Литва передала Білорусі ноту протесту

"24 серпня у МЗС був викликаний посол Білорусі в Литві Валерій Барановський, якому вручена нота протесту проти порушення державного кордону Литовської Республіки. Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18:50 перетнув литовський державний кордон в Медінкай", - йдеться в заяві МЗС.

Йдеться про те, що в ноті міститься заклик до з'ясування обставин.

Як повідомляв УНН, Білорусь також обіцяла направити Литві ноту через спробу "порушення повітряного простору".

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