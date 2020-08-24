Литва передала Білорусі ноту протесту

"24 серпня у МЗС був викликаний посол Білорусі в Литві Валерій Барановський, якому вручена нота протесту проти порушення державного кордону Литовської Республіки. Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18:50 перетнув литовський державний кордон в Медінкай", - йдеться в заяві МЗС.

Йдеться про те, що в ноті міститься заклик до з'ясування обставин.

Як повідомляв УНН, Білорусь також обіцяла направити Литві ноту через спробу "порушення повітряного простору".