Самолет Пелоси до сих пор не подал запрос на посадку перед ожидаемым визитом на Тайвань - Reuters

Reuters не смог сразу установить, летела ли Пелоси или ее делегация рейсом SPAR19, но власти Филиппин, союзника США, заявили, что от Соединенных Штатов не поступало запросов на ее посещение или транзит через страну.

Это самый популярный рейс за день на сайте Flightradar24. Сам сайт даже перестал работать на фоне отслеживания рейса.

Детали

Самолет вылетел из Куала-Лумпур в 15:42 (10:42 по Киеву) и летел к востоку в сторону Борнео по маршруту, огибающему Южно-Китайское море. В последний раз его видели на трекере у южного филиппинского региона Минданао, во время полета вдоль тихоокеанского восточного побережья страны.

Как ВВС Филиппин, так и их Министерство иностранных дел (DFA) заявили, что не получали известия от Соединенных Штатов о том, что Пелоси может приземлиться в стране во вторник.

«DFA не получал никаких запросов от правительства США или их посольства в Маниле для спикера Пелоси на транзит и/или посещение Филиппин в рамках ее текущих визитов в регион», — говорится в текстовом сообщении DFA журналистам.

Ранее сообщалось, что Пелоси прибудет в Тайбэй позже во вторник. Она не подтвердила, посетит ли самоуправляющийся остров, который Пекин называет своим.

По данным Flightradar24, по состоянию на 14:30 по Киеву SPAR19 летел к югу от Филиппин по маршруту, который отслеживался на его веб-сайте 300 000 человек.

Обычный рейс из Куала-Лумпура в столицу Тайваня Тайбэй должен пересечь Южно-Китайское море, а обычное время полета составляет менее пяти часов.

Как и SPAR19, в Куала-Лумпур во вторник утром прибыл и второй самолет ВВС США. По данным Flightradar24, SPAR20 не покидал столицу Малайзии.

Дополнение

Ожидаемый визит на Тайвань Пелоси, вторую в очереди на пост президента США и давнего критика Китая, может состояться на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином, отмечает издание.

С прошлой недели Народно-освободительная армия Китая проводила различные учения, в том числе учения с боевой стрельбой, в Южно-Китайском, Желтом море и Бохайване, демонстрируя китайскую военную мощь.

Китайские истребители пролетели рядом с Тайванем на фоне ожидаемого визита Пелоси.