Літак Пелосі досі не подав запит на посадку перед очікуваним візитом на Тайвань - Reuters

Reuters не зміг одразу встановити, чи летіла Пелосі або її делегація рейсом SPAR19, але влада Філіппін, союзника США, заявила, що від Сполучених Штатів не надходило запитів на її відвідування чи транзит через країну.

Це найпопулярніший рейс за день на сайті відстеження Flightradar24. Сам сайт навіть перестав працювати на тлі відстеження рейсу.

Деталі

Літак вилетів із Куала-Лумпур о 15:42 (10:42 за Києвом) і летів на схід у бік Борнео маршрутом, що огинає Південно-Китайське море. Однак востаннє його бачили на трекері біля найпівденнішого філіппінського регіону Мінданао, під час польоту уздовж тихоокеанського східного узбережжя країни.

Як ВПС Філіппін, так і їхнє Міністерство закордонних справ (DFA) заявили, що не отримували звісток від Сполучених Штатів про те, що Пелосі може приземлитися в країні у вівторок.

«DFA не отримував жодних запитів від уряду США чи їхнього посольства в Манілі для спікера Пелосі на транзит та/або відвідування Філіппін у межах її поточних візитів до регіону», — йдеться у текстовому повідомленні DFA журналістам.

Раніше повідомлялося, що Пелосі прибуде до Тайбею пізніше у вівторок. Вона не підтвердила, чи відвідає самоврядний острів, який Пекін називає своїм.

За даними Flightradar24, станом на 14:30 за Києвом SPAR19 летів на південь від Філіппін за маршрутом, що відстежувався на його веб-сайті 300 000 осіб.

Звичайний рейс з Куала-Лумпура до столиці Тайваню Тайбея повинен перетнути Південно-Китайське море, а звичайний час польоту становить менше п'яти годин.

Як і SPAR19, у Куала-Лумпур у вівторок вранці прибув і другий літак ВПС США. За даними Flightradar24, SPAR20 не залишав столицю Малайзії.

Доповнення

Очікуваний візит на Тайвань Пелосі, яка є другою у черзі на посаду президента США та давнім критиком Китаю, може відбутися на тлі погіршення відносин між Вашингтоном та Пекіном, відзначає видання.

З минулого тижня Народно-визвольна армія Китаю проводила різні навчання, у тому числі навчання з бойовою стрільбою, у Південно-Китайському, Жовтому морі та Бохайвані, демонструючи китайську військову міць.

Китайські винищувачі пролетіли поряд з Тайванем на тлі очікуваного візиту Пелосі.