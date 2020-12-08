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Лишь каждый четвертый водитель пристегивается ремнем безопасности - исследование

Лишь каждый четвертый водитель пристегивается ремнем безопасности - исследование

Киев  •  УНН

 • 13651 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Лишь каждый четвертый водитель в крупных городах пользуется ремнями безопасности. Таковы данные ежегодного исследования "Уровень пользования ремнями безопасности среди водителей в городах Украины в 2020 году", которое провел ОО "Vision Zero" совместно с Центром демократии и верховенства права в рамках кампании "За безопасные дороги", передает УНН.

"Уровень пристегивания на сегодня составляет 26,04%, и это приводит к тем ДТП со смертельным исходом, которых можно было бы избежать благодаря пользованию ремнями безопасности", - сказано в сообщении.

Эксперты указывают, что причинами являются общественные мифы и предубеждения, которые побуждают водителей не пристегиваться, а также чрезвычайно низкий штраф - но ситуацию можно изменить к лучшему.

Указано, что во всех исследованных 24 городах более половины водителей (от 52% до 85%) не пристегиваются во время поездки. Чаще всего эта цифра составляет 70-80%, такие показатели имеют 12 исследованных городов.

Наблюдения показывают, что несколько лучше результаты в Киеве, где ремнями пользуются 48,2% водителей. В топ-5 лидеров по пристегиванию также вошли Львов (40,2%), Черкассы (34,5%), Днепр (33,2%) и Винница (33,1%). Антилидером рейтинга стали Черновцы, Северодонецк и Кропивницкий, где пристегиваются менее 18% водителей.

"Такое поведение украинских водителей угрожает их жизни и здоровью, ведь без ремня безопасности риски получения тяжелых последствий в аварии растут", - отмечают эксперты. По оценке Всемирной организации здравоохранения, пристегнутый ремень мог бы спасти 50% жертв аварий со смертельным итогом.

Участники кампании "За безопасные дороги" провели исследования в октябре 2020 года в 24 городах (21 областных центрах Украины, Киеве, Северодонецке Луганской области и Мариуполе Донецкой области). Такое исследование проходит ежегодно с 2017 года. Для этого использовали метод наблюдения: так проинструктированные волонтеры кампании собрали информацию о 33 701 водителе. Все они должны были быть пристегнутыми за рулем: пользование ремнем для водителей и пассажиров - прямое требование Правил дорожного движения.

Как сообщал УНН, в Украине увеличилось количество ДТП со смертельным исходом - за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% - до 2,4 тыс. В целом за 9 месяцев в Украине произошло 118,8 тысячи ДТП. Это на 3,6% больше, чем в январе-сентябре 2019 года.

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