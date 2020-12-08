Лише кожен четвертий водій пристібається ременем безпеки - дослідження

"Рівень пристібання на сьогодні складає 26,04%, і це призводить до тих ДТП зі смертельними наслідками, яких можна було б уникнути завдяки користуванню ременями безпеки", - сказано у повідомленні.

Експерти вказують, що причинами є суспільні міфи та упередження, які спонукають водіїв не пристібатися, а також надзвичайно низький штраф – але ситуацію можна змінити на краще.

Зазначається, що в усіх досліджених 24 містах понад половина водіїв (від 52% до 85%) не пристібаються під час поїздки. Найчастіше ця цифра становить 70-80%, такі показники мають 12 досліджених міст.

Спостереження показують, що дещо кращими є результати у Києві, де ременями користуються 48,2% водіїв. До топ-5 лідерів за пристібанням також увійшли Львів (40,2%), Черкаси (34,5%), Дніпро (33,2%) та Вінниця (33,1%). Антилідерами рейтингу стали Чернівці, Сєвєродонецьк і Кропивницький, де пристібаються менше 18% водіїв.

"Така поведінка українських водіїв загрожує їхньому життю і здоров'ю, адже без ременя безпеки ризики отримання тяжких наслідків в аварії зростають", - вказують експерти. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, пристебнутий пасок міг би врятувати 50% жертв аварій зі смертельним підсумком.

Учасники кампанії "За безпечні дороги" провели дослідження у жовтні 2020 року у 24 містах (21 обласні центри України, Києві, Сєвєродонецьку Луганської області та Маріуполі Донецької області). Таке дослідження відбувається щорічно з 2017 року. Для цього використали метод спостереження: так проінструктовані волонтери кампанії зібрали інформацію про 33701 водія. Усі вони мали би бути пристебнутими за кермом: користування паском для водіїв і пасажирів – пряма вимога Правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНН, в Україні збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками - за 9 місяців цього року проти аналогічного періоду минулого року на 4,9% - до 2,4 тис. Загалом за 9 місяців в Україні сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж в січні-вересні 2019 року.