Только 7% убийств журналистов раскрывается во всем мире

Специалист сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Мариус Лукошюнас отметил, что за последние 10 лет в среднем в год от рук убийц погибало более 80 журналистов.

"Мы наблюдаем, что вот эта ужасная цифра, которая показывает, сколько журналистов были убиты по всему миру, растет, а не уменьшается. Всего с 2006 года было убито 827 журналистов", - сказал он.

По последним данным Комитета по защите журналистов, на первых местах в индексе безнаказанности за преступления против репортеров - конфликтные зоны Сомали, Ирак и Сирия. Однако журналисты гибнут и в мирное время. Объектами убийств практически в 95% случаев во всех странах были местные журналисты, которые освещали вопросы коррупции, проблемы в государственных структурах и экологические вопросы.

В ООН по инициативе ЮНЕСКО, принят План борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова призывает правительства бороться с этой страшной "формой цензуры".