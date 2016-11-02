Лише 7% вбивств журналістів розкривається у всьому світі

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кількість журналістів, які розплачуються за свою роботу життям, лише зростає і зазвичай їх вбивці не несуть жодного покарання, адже розслідування за цими злочинами були доведені до завершення менш ніж в 7% випадків. Про це нагадали в ЮНЕСКО з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначається щорічно 2 листопада, передає УНН з посиланням на Радіо ООН.