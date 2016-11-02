Лише 7% вбивств журналістів розкривається у всьому світі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Кількість журналістів, які розплачуються за свою роботу життям, лише зростає і зазвичай їх вбивці не несуть жодного покарання, адже розслідування за цими злочинами були доведені до завершення менш ніж в 7% випадків. Про це нагадали в ЮНЕСКО з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначається щорічно 2 листопада, передає УНН з посиланням на Радіо ООН.
Фахівець сектору комунікації та інформації ЮНЕСКО Маріус Лукошюнас зазначив, що за останні 10 років в середньому в рік від рук убивць гинуло понад 80 журналістів.
"Ми спостерігаємо, що ось ця жахлива цифра, яка показує, скільки журналістів було вбито по всьому світу, зростає, а не зменшується. Всього з 2006 року було вбито 827 журналістів", - сказав він.
За останніми даними Комітету із захисту журналістів, на перших місцях в індексі безкарності за злочини проти репортерів - конфліктні зони: Сомалі, Ірак і Сирія. Однак журналісти гинуть і в мирний час. Об'єктами вбивств практично в 95% випадків у всіх країнах були місцеві журналісти, які висвітлювали питання корупції, проблеми в державних структурах і екологічні питання.
В ООН, з ініціативи ЮНЕСКО, прийнятий План боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів. Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова закликає уряди боротися з цією страшною "формою цензури".
Нагадаємо, до нового списку "ворогів преси" потрапили президент Туреччини Р.Ердоган та бойовики "Ісламської держави".