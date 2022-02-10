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Лимфома Ходжкина: онкогематолог о специфике и перспективах лечения

Лимфома Ходжкина: онкогематолог о специфике и перспективах лечения

Киев • УНН

 • 39080 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз, болезнь Ходжкина, злокачественная гранулёма - ред.) - злокачественное заболевание, которым чаще всего болеют молодые люди в возрасте 20-30 лет. По мнению Анжелы Товстоган, онкогематолога, заведующей отделением онкогематологии Больницы израильской онкологии LISOD, лимфома Ходжкина - это потенциально излечимое заболевание, которое не относится к группе смертельных заболеваний, сообщает УНН.

Главное — начать своевременное лечение.

Если вовремя выявить болезнь и начать правильное лечение, шансы излечиться от лимфомы Ходжкина есть, и достаточно высокие, сообщила врач.

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Цитата:

“Выбор лечения будет зависеть от стадии заболевания, но это стандартно химио-лучевая терапия. Если стадия не продвинутая — начальная — лечение будет короче, менее агрессивная терапия. В продвинутых стадиях требуется более интенсивный режим, но с учетом того, что мы используем в своей терапии ПЕТ-адаптированные режимы, это значит, что проводится несколько циклов, затем контрольное ПЕТ КТ. Лечение может быть как эскалировано — то есть усиленно, так и деэскалировано, в зависимости от начальной стадии и выбора терапии”, — объяснила врач.

Для пациентов с ограниченными и локализованными стадиями болезни наилучшим методом лечения обычно является лучевая терапия.

Если же поражено несколько мест, приоритетный метод лечения — химиотерапия. Часто это протокол ABVD — одна из наиболее эффективных комбинаций химиотерапии, которая еще довольно хорошо переносится пациентами.

“Конечно, это не единственный протокол, который можно использовать при лечении лимфомы Ходжкина. Конкретный выбор в LISOD определяется на мультидисциплинарном консилиуме для каждого пациента индивидуально.

Благодаря современному пониманию болезни, современным протоколам лечения и командной работе отличных специалистов, во многих случаях пациенты полностью излечиваются от лимфомы Ходжкина”, — пояснила Анжела Товстоган.

Ранее

Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков рассказал, может ли организм научится распознавать и уничтожать раковые клетки самостоятельно.

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