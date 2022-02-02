Навчити імунітет: лікар розповіла чи може організм розпізнати та знищити ракові клітини

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"Інфекційні захворювання "запускають" імунну відповідь організму. Власне, так імунітет і виробляється - при зустрічі організму з вірусами і бактеріями, або внаслідок вакцинації, яка запускає аналогічні процеси. Перемогти рак це, на жаль, не допоможе. Адже на стадії хвороби імунна система людини не розпізнає пухлинні клітини як чужорідні і шкідливі. Втім, імунітет можна "навчити" визначати рак як "ворога" завдяки імунотерапевтичним препаратам. Імунотерапія - один із сучасних і дуже перспективних напрямків онкології", - розповів лікар.

За словами Максима Єрмакова, в даний момент проводиться ряд досліджень про вплив високої температури на ракові клітини.

"Що стосується високої температури, зараз проводяться певні дослідження та експерименти щодо гіпертермії в лікуванні раку. Одним з результатів цих досліджень є HIPEC - гіпертермічна інтраперитонеальна хімієтерапія. Однак, поки що, цей метод має досить обмежений спектр застосування і не довів своєї ефективності щодо більшості сценаріїв застосування", - пояснив клінічний онколог.

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