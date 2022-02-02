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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Навчити імунітет: лікар розповіла чи може організм розпізнати та знищити ракові клітини

Навчити імунітет: лікар розповіла чи може організм розпізнати та знищити ракові клітини

Київ • УНН

 • 17163 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Інфекційні захворювання провокують імунну систему організму на посилену роботу. При цьому, за словами клінічного онколога Лікарні ізраїльської онкології LISOD Максима Єрмакова, перемогти рак така відповідь імунної системи не може. Але завдяки імунотерапії, можна навчити організм розпізнавати рак як "ворога", повідомляє УНН.

Цитата

"Інфекційні захворювання "запускають" імунну відповідь організму. Власне, так імунітет і виробляється - при зустрічі організму з вірусами і бактеріями, або внаслідок вакцинації, яка запускає аналогічні процеси. Перемогти рак це, на жаль, не допоможе. Адже на стадії хвороби імунна система людини не розпізнає пухлинні клітини як чужорідні і шкідливі. Втім, імунітет можна "навчити" визначати рак як "ворога" завдяки імунотерапевтичним препаратам. Імунотерапія - один із сучасних і дуже перспективних напрямків онкології", - розповів лікар.

За словами Максима Єрмакова, в даний момент проводиться ряд досліджень про вплив високої температури на ракові клітини.

"Що стосується високої температури, зараз проводяться певні дослідження та експерименти щодо гіпертермії в лікуванні раку. Одним з результатів цих досліджень є HIPEC - гіпертермічна інтраперитонеальна хімієтерапія. Однак, поки що, цей метод має досить обмежений спектр застосування і не довів своєї ефективності щодо більшості сценаріїв застосування", - пояснив клінічний онколог.

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