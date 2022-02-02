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15 марта, 19:03 • 103945 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137143 просмотра

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Обучить иммунитет: врач рассказала может ли организм научится распознавать и уничтожать раковые клетки

Обучить иммунитет: врач рассказала может ли организм научится распознавать и уничтожать раковые клетки

Киев • УНН

 • 17163 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Инфекционные заболевания провоцируют иммунную систему организма на усиленную работу. При этом, по словам клинического онколога Больницы израильской онкологии LISOD Максима Ермакова, победить рак такой ответ иммунной системы не может. Но благодаря иммунотерапии, можно научить организм распознавать рак как “врага”, сообщает УНН.

Цитата

«Инфекционные заболевания "запускают" иммунный ответ организма. Собственно, так иммунитет и вырабатывается - при встрече организма с вирусами и бактериями, либо вследствие вакцинации, которая запускает аналогичные процессы. Победить рак это, к сожалению, не поможет. Ведь на стадии болезни иммунная система человека не распознает опухолевые клетки как чужеродные и вредоносные. Впрочем, иммунитет можно "научить" определять рак как "врага" благодаря иммунотерапевтическим препаратам. Иммунотерапия - одно из современных и очень перспективных направлений онкологии», - рассказал врач.

По словам Максима Ермакова, в данный момент проводится ряд исследований о влиянии высокой температуры на раковые клетки.

«Что касается высокой температуры, сейчас проводятся определенные исследования и эксперименты в отношении гипертермии в лечении рака. Одним из результатов этих исследований является HIPEC - гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия. Однако, пока что, этот метод имеет весьма ограниченный спектр применения и не доказал своей эффективности в отношении большинства сценариев применения», - объяснил клинический онколог.

Ранее

Врач Больницы израильской онкологии LISOD рассказал, может ли коронавирус спровоцировать рак.

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