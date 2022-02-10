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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Лімфома Ходжкіна: онкогематолог про специфіку та перспективи лікування

Лімфома Ходжкіна: онкогематолог про специфіку та перспективи лікування

Київ • УНН

 • 39080 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Лімфома Ходжкіна (лімфогранулематоз, хвороба Ходжкіна, злоякісна гранулема – ред.) – злоякісне захворювання, яким найчастіше хворіють молоді люди у віці 20-30 років. На думку Анжели Товстоган, онкогематолога, завідувачки відділення онкогематології Лікарні ізраїльської онкології LISOD, Лімфома Ходжкіна – це потенційно виліковне захворювання, яке не належить до групи смертельних захворювань, повідомляє УНН.

Головне — розпочати своєчасне лікування.

Якщо вчасно виявити хворобу та розпочати правильне лікування, шанси вилікуватися від лімфоми Ходжкіна є, і досить високі, повідомила лікарка.

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Цитата:

“Вибір лікування залежатиме від стадії захворювання, але це стандартно хіміє-променева терапія. Якщо стадія не просунута — початкова — лікування буде коротшим, менш агресивна терапія. У просунутих стадіях потрібен інтенсивніший режим, але з урахуванням того, що ми використовуємо у своїй терапії ПЕТ-адаптовані режими, це означає, що проводиться кілька циклів, потім контрольне ПЕТ КТ. Лікування може бути як ескаловано — тобто посилено, і деескаловано, залежно від початкової стадії та вибору терапії”, — пояснила лікар.

Для пацієнтів з обмеженими та локалізованими стадіями хвороби найкращим методом лікування зазвичай є променева терапія. Якщо ж уражено кілька місць, пріоритетний метод лікування — хімієтерапія. Часто це протокол ABVD — одна з найефективніших комбінацій хімієтерапії, яка досить добре переноситься пацієнтами.

“Звичайно, це не єдиний протокол, який можна використовувати під час лікування лімфоми Ходжкіна. Конкретний вибір LISOD визначається на мультидисциплінарному консиліумі для кожного пацієнта індивідуально.

Завдяки сучасному розумінню хвороби, сучасним протоколам лікування та командній роботі відмінних фахівців у багатьох випадках пацієнти повністю виліковуються від лімфоми Ходжкіна”, — пояснила Анжела Товстоган.

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