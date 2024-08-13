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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ликвидность банковской системы остается на высоком уровне - НБУ

Ликвидность банковской системы остается на высоком уровне - НБУ

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 08:26  •  529 просмотра

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НБУ сообщает о высокой ликвидности банковской системы, несмотря на колебания гривневых вкладов населения в июле. В начале августа гривневые сбережения начали расти, превысив показатели начала года и войны.

В июле украинцы хранили меньше гривневых средств на счетах в банках, но это не повлияло на финансовую стабильность и ликвидность банковской системы. В начале августа гривневые сбережения начали расти. Об этом УНН пишет с ссылкой на данные статистики Национального банка.

Детали

За первую неделю августа было не только восстановлено снижение в 1,2% с июля, но и произошел дополнительный рост. По состоянию на 9 августа уровень гривневых остатков физических лиц превышал:

  • на 0,7% (5,1 млрд грн) показатель на начало июля;
  • на 7% (50 млрд грн) показатель на начало года;
  • на 80,9% (340,1 млрд грн) показатель на начало полномасштабного вторжения.

К колебаниям средств населения в банках способствовали несколько факторов:

  • сезонные расходы, связанные с летними отпусками;
  • покупки альтернативных источников энергии из-за перебоев с электроэнергией;
  • рост спроса на иностранную валюту из-за ослабления курса гривны;
  • увеличение инвестиций населения в высокодоходные ОВГЗ на сумму 5,2 млрд грн, или на 9%.

Ликвидность банковской системы остается высокой, а общие гривневые средства клиентов, включая средства бизнеса, в июле выросли на 0,3%. Коэффициент ликвидности банков LCR во всех валютах стабильно превышает 342% при минимально необходимых 100%, что подтверждает высокую стабильность финансовой системы.

Несмотря на неопределенность в условиях полномасштабной войны, население сохраняет на банковских счетах стабильно более высокую долю своих доходов, чем до 2022 года. Это свидетельство как определенного роста склонности к сбережениям, так и высокого уровня доверия к банкам

- добавили в Нацбанке.

Напомним

За два месяца банки получили более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Одобрено заявки на сумму почти 4 млрд грн, из которых 607 млн грн уже используются бизнесом.

Нацбанк і надалі зберігатиме стійкість на валютному ринку – Пишний2 августа 2024, 14:39 • 27609 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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