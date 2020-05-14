Врачи Киева и Италии проведут видеоконференцию для обмена опытом по противодействию COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Завтра, 15 мая, между больницами Киева и Италии состоится видеоконференция, в ходе которой медики обменяются опытом по противодействию COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"15 мая состоится видеоконференция между больницами Киева и Италии с целью обмена передовым опытом итальянских медиков в противодействии пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Указано, что в конференции примут участие заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, врачи опорных столичных больниц первой волны больными COVID-19.
Сообщается, что от итальянской стороны в конференции примет участие чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия, специалист по инфекционным заболеваниям профессор Массимо Фантони и научный советник Министерства здравоохранения Италии профессор Вальтер Риккарди.
Напомним, 4 апреля в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.
Через несколько недель, 23 апреля, врачи вернулись в Украину и отправились на обсервацию.