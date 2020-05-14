Лікарі Києва та Італії проведуть відеоконференцію для обміну досвідом з протидії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Завтра, 15 травня, між лікарнями Києва та Італії відбудеться відеоконференція, в ході якої медики обміняються досвідом щодо протидії COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“15 травня відбудеться відеоконференція між лікарнями Києва та Італії з метою обміну передовим досвідом італійських медиків у протидії пандемії COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у конференції візьмуть участь заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, лікарі опорних столичних лікарень першої хвилі хворими на COVID-19.
Повідомляється, що від італійської сторони у конференції візьме участь надзвичайний і повноважний посол Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа, спеціаліст з інфекційних захворювань професор Массімо Фантоні та науковий радник Міністерства охорони здоров’я Італії професор Вальтер Ріккарді.
Нагадаємо, 4 квітня до Італії поїхало 20 українських лікарів для надання допомоги італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.
Через кілька тижнів, 23 квітня, лікарі повернулись в Україну і відправились на обсервацію.