Врач рассказал, как оказать первую помощь ребенку при отравлении

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Последнее время в отечественных лагерях участились случаи острых кишечных инфекций (ОКИ) среди детей. О симптомах и первой помощи при заболевании УНН рассказал детский педиатр Андрей Пеньков.

Источником вспышек ОКИ являются места скопления детей и нарушение правил личной гигиены, поясняет медик.

"Основное место, где нарушается гигиена - это туалет. Туалеты в детских лагерях должны быть обеспечены мылом. В обязательном порядке должны присутствовать одноразовые полотенца. Если полотенце одно на всех - оно становится источником инфекций. Родители детей должны обеспечить их как минимум личным антисептиком.

Пища должна быть свежей. Ведь несвежие продукты - благоприятная среда для размножения бактерий сальмонеллы, стафилококка", - рассказал врач.

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Как правило, ОКИ у детей сопровождаются рвотой и расстройством организма.

"В первом случае можно использовать противорвотные препараты. Их нужно применять только по назначению врача. Если же рвота не останавливается - ребенка нужно госпитализировать для проведения инфузионной терапии.

Самое опасное для ребенка с расстройством и рвотой – это обезвоживание", - подчеркнул Паньков.

В случае ОКИ обезвоживание не развивается за пару часов. Обычно это день, два, а то и три.

"То есть, определенный запас времени есть. Но рассчитывать на это не стоит, медицинский работник лагеря должен вовремя принять решение о госпитализации ребенка", - акцентировал врач.

Важно помнить, что каждый организм – индивидуален. Следовательно, как говорит медик, одно и то же заболевание у каждого ребенка протекает по-разному.

Но все же самое главное - чтобы рядом был медицинский работник, работающий в лагере на постоянной основе.

Напомним, как писал УНН, накануне в лагере "Орлятко" в Донецкой области отравились 60 детей. Впоследствии выяснилось, что причиной массового отравления стали борщ и овсянка.

Также напомним, что в результате отравления детей в лагере отдыха "Славутич" в Киевской области один ребенок впал в кому.

После этого случая заведение обещали закрыть, но оно все равно продолжило работу и приняло на отдых новую смену детей.

Отметим, что, по словам депутата Сергея Тригубенко, проверки санаториев не ограждают отдыхающих от негативных последствий. А за массовые отравления как взрослых, так и детей, в Украине практически не наказывают. 

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