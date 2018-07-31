Лікар розповів, як надати першу допомогу дитині при отруєнні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Останнім часом у вітчизняних таборах почастішали випадки гострих кишкових інфекцій (ГКІ) серед дітей. Про симптоми і першу допомогу при захворюванні УНН розповів дитячий педіатр Андрій Пеньков.
Джерелом спалахів ГКІ є місця скупчення дітей та порушення правил особистої гігієни, пояснює медик.
"Основне місце, де порушується гігієна - це туалет. Туалети у дитячих таборах повинні бути забезпечені милом. В обов'язковому порядку мають бути одноразові рушники. Якщо рушник один на всіх - він стає джерелом інфекцій. Батьки дітей повинні забезпечити їх щонайменше особистим антисептиком.
Їжа повинна бути свіжою. Адже несвіжі продукти - сприятливе середовище для розмноження бактерій сальмонели, стафілококу", - розповів лікар.
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Як правило, ГКІ у дітей супроводжуються блювотою і розладом організму.
"У першому випадку можна використовувати антиеметики. Їх потрібно застосовувати лише за призначенням лікаря. Якщо ж блювота не зупиняється - дитину потрібно госпіталізувати для проведення інфузійної терапії.
Найнебезпечніше для дитини з розладом і блювотою - це зневоднення", - підкреслив Паньков.
У разі ГКІ зневоднення не розвивається за кілька годин. Зазвичай це день, два, а то і три.
"Тобто, певний запас часу є. Але розраховувати на це не варто, медичний працівник табору повинен вчасно ухвалити рішення про госпіталізацію дитини", - акцентував лікар.
Важливо пам'ятати, що кожен організм - індивідуальний. Отже, як каже медик, одне і те ж захворювання у кожної дитини протікає по-різному.
Але все ж найголовніше - щоб поруч був медичний працівник, який працює у таборі на постійній основі.
Нагадаємо, як писав УНН, напередодні у таборі "Орлятко" в Донецькій області отруїлися 60 дітей. Згодом з'ясувалося, що причиною масового отруєння стали борщ і вівсянка.
Також нагадаємо, що в результаті отруєння дітей у таборі відпочинку "Славутич" у Київській області одна дитина впала в кому.
Після цього випадку заклад обіцяли закрити, але він все одно продовжив роботу і прийняв на відпочинок нову зміну дітей.
Відзначимо, що, за словами депутата Сергія Тригубенка, перевірки санаторіїв не убезпечують відпочивальників від негативних наслідків. А за масові отруєння як дорослих, так і дітей, в Україні практично не карають.