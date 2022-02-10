Врач рассказал о влиянии молока и витаминов на опухоли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Молоко и любые витамины, которые человек принимает по назначению врача, не наносят вреда организму и не влияют на рост опухолей у онкопациентов. Об этом рассказал клинический онколог, профессор, председатель совета консультантов больницы израильской онкологии LISOD Авраам Кутен, сообщает УНН.
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“Это миф, что молоко или любые витамины могут приводить к какому-то вреду. Если принимать витамины по назначению врачей в соответствующих дозировках и в умеренном количестве употреблять молоко, то никакого вреда от этого не будет. Когда-то даже была концепция, которая заключалась во взаимосвязи пищи и роста опухолей. Однако ее уже давно опровергли”, - рассказал профессор.
Ранее врач LISOD рассказал о нюансах использования психотропных препаратов при онкологии.
По его словам, их могут назначать любые врачи или медучреждения, у которых есть для этого лицензия Минздрава Украины. Однако провести психиатрическое освидетельствование и установить диагноз психического расстройства имеет право только врач-психиатр