Лікар розповів про вплив молока та вітамінів на пухлини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Молоко та будь-які вітаміни, які людина приймає за призначенням лікаря, не завдають шкоди організму та не впливають на зростання пухлин у онкопацієнтів. Про це розповів клінічний онколог, професор, голова ради консультантів лікарні ізраїльської онкології LISOD Авраам Кутен, повідомляє УНН.
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“Це міф, що молоко чи будь-які вітаміни можуть призводити до якоїсь шкоди. Якщо вживати вітаміни за призначенням лікарів у відповідних дозуваннях і в помірній кількості вживати молоко, то жодної шкоди від цього не буде. Колись навіть була концепція, яка полягала у взаємозв’язку їжі та росту пухлин. Проте її вже давно спростували”, - розповів професор.
Раніше лікар LISOD розповів про нюанси використання психотропних препаратів при онкології.
За його словами, їх можуть призначати будь-які лікарі або медзаклади, які мають для цього ліцензію МОЗ України. Однак провести психіатричний огляд та встановити діагноз психічного розладу має право тільки лікар-психіатр