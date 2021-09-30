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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105150 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104403 просмотра

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Лига конференций: "Заря" уступила "Роме"

Лига конференций: "Заря" уступила "Роме"

Киев  •  УНН

 • 19470 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. “Заря” дома уступила “Роме” во 2-м туре Лиги конференций — 0:3. Об этом говорится на сайте Tribuna.com.ua, пишет УНН.

Детали

На 7-й минуте Эль-Шаарави открыл счет. Смоллинг удвоил преимущество римлян на 66-й минуте.

Через две минуты Абарахам довел счет до разгромного. В 1-м туре “Заря” уступила “Буде-Глимт” (1: 3), “Рома” разгромила софийский ЦСКА (5: 1).

В этом сезоне луганская команда сыграла уже 4 матча в еврокубках. В каждой встрече она пропускала по три гола. Было два поражения в ЛЕ “Рапида” (0: 3 и 2: 3), уступили также в группе ЛК “Буде-Глимт” (1: 3).

В следующем туре “Заря” в гостях встретится с ЦСКА.

Украинские Национальные Новости

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