Ліга конференцій: “Зоря” поступилася “Ромі”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. “Зоря” вдома поступилася “Ромі” у 2-му турі Ліги конференцій — 0:3. Про це йдеться на сайті Tribuna.com.ua, пише УНН.
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На 7-й хвилині Ель-Шаараві відкрив рахунок. Смоллінг подвоїв перевагу римлян на 66-й хвилині.
Через дві хвилини Абарахам довів рахунок до розгромного. У 1-му турі “Зоря” поступилася “Буді-Глимт” (1: 3), “Рома” розгромила софійський ЦСКА (5: 1).
У цьому сезоні луганська команда зіграла вже 4 матчі в єврокубках. В кожній зустрічі вона пропускала по три голи. Було дві поразки в ЛЄ “Рапіду” (0: 3 і 2: 3), поступилися також в групі ЛК “Буді-Глимт” (1: 3).
У наступному турі “Зоря” в гостях зустрінеться з ЦСКА Софія.