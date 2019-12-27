Лидеры "Олимпика" продлили контракты с клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сразу два ключевых футболиста донецкого "Олимпика" поставили подписи под новыми контрактами с командой, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Полузащитники Сергей Политыло и Евгений Пасич теперь еще на полтора года связаны с донецким клубом трудовым соглашением. Именно на такой срок рассчитаны новые контракты футболистов.
Политыло пришел в команду в сентябре 2018 года и сразу стал одним из ее лидеров. В нынешнем сезоне в активе футболиста 17 сыгранных матчей, 3 забитых мяча и 1 ассист.
Пасич присоединился к донецкой команде в феврале 2018 года. В текущем сезоне на счету футболиста 14 сыгранных поединков, в которых он сумел отличиться 1 забитым голом и 1 результативной передачей.
Примечательно, что ранее “Олимпик” покинули Егор Клименчук, Роман Вантух и Геннадий Пасич.