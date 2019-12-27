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Лідери "Олімпіку" продовжили контракти з клубом

Лідери "Олімпіку" продовжили контракти з клубом

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Відразу два ключові футболісти донецького "Олімпіку" поставили підписи під новими контрактами з командою, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Півзахисники Сергій Політило і Євген Пасіч відтепер ще на півтора року пов’язані з донецьким клубом трудовою угодою. Саме на такий термін розраховані нові контракти футболістів.

Політило прийшов в команду у вересні 2018 року і відразу став одним з її лідерів. У нинішньому сезоні в активі футболіста 17 зіграних матчів, 3 забиті м’ячі і 1 асист.

Пасіч приєднався до донецької команди в лютому 2018 року. У поточному сезоні на рахунку футболіста 14 зіграних поєдинків, в яких він зумів відзначитися 1 забитим голом і 1 результативною передачею.

Примітно, що раніше “Олімпік” покинули Єгор Клименчук, Роман Вантух і Геннадій Пасіч.

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