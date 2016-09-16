Лидеры стран-членов ЕС планируют подготовить "миграционную карту"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Лидеры 27 стран Евросоюза без Великобритании на неформальном саммите в Братиславе 16 сентября планируют подготовить дорожную карту действий в сферах миграции, безопасности и экономики, которые должны быть выполнены до саммита ЕС в Риме в марте 2017 года, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости ".
"На братиславском саммите может быть определена политическая повестка дня на ближайшие месяцы", - сообщает источник.
Эта встреча будет неформальной, поэтому конкретных решений по тем или иным аспектам жизни ЕС ждать не стоит.
По мнению главы Евросовета Дональда Туска, цель встречи в Братиславе и того процесса, который будет там начать, - это "вернуть стабильность и надежду союза, который сотрясают многими кризисами".
"Туск считает, что ключевые политические процессы, где ЕС должен вернуть контроль - это массивный, в течение слишком длительного времени бесконтрольный приток мигрантов, растущие угрозы безопасности, связанные с терроризмом, а также экономическая и социальная неопределенность", - отметил источник.
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Итогом саммита должен стать план определенных действий в различных сферах - от миграции и безопасности к инвестициям, которые странам ЕС необходимо будет реализовать до мартовского саммита лидеров ЕС в Риме.
"Мы должны принять официальные решения по вопросам, упомянутых выше, а также по другим темам, на очередных саммитах Европейского Совета в октябре и декабре", - отметил Туск в своем письме перед саммитом.