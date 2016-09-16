Лідери країн-членів ЄС планують підготувати "міграційну карту"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Лідери 27 країн Євросоюзу без Великобританії на неформальному саміті в Братиславі 16 вересня планують підготувати дорожню карту дій в сферах міграції, безпеки і економіки, які повинні бути виконані до саміту ЄС в Римі в березні 2017 року, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“На братиславському саміті може бути визначений політичний порядок денний на найближчі місяці”, — повідомляє джерело.
Ця зустріч буде неформальною, тому конкретних рішень з тих чи інших аспектів життя ЄС чекати не варто.
На думку глави Євроради Дональда Туска, мета зустрічі в Братиславі і того процесу, який буде там початий, — це “повернути стабільність і надію союзу, стрясають багатьма кризами”.
“Д.Туск вважає, що ключові політичні процеси, де ЄС повинен повернути контроль — це масивний, протягом занадто тривалого часу безконтрольний приплив мігрантів, загрози безпеки, пов’язані з тероризмом, а також економічна і соціальна невизначеність”, — відзначило джерело.
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Підсумком саміту має стати план певних дій в різних сферах — від міграції та безпеки до інвестицій, які країнам ЄС необхідно буде реалізувати до березневого саміту лідерів ЄС в Римі.
“Ми повинні прийняти офіційні рішення з питань, згаданих вище, а також з інших тем, на чергових самітах Європейської Ради в жовтні і грудні”, — зазначив Д.Туск у своєму листі перед самітом.