Лидер рейтинга WTA потерпела поражение на "US Open"

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Двукратная победительница турниров "Большого Шлема" австралийка Эшли Барти не сумела преодолеть барьер третьего раунда Открытого чемпионата США, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Первая ракетка мира в третьем раунде неожиданно проиграла несеяной теннисистке - Шелби Роджерс из США - 6:2, 1:6, 6:7 (5).

Цитата

"Это был тяжелый матч. Это неприятно, когда у тебя есть несколько возможностей подать на матч, но ты ими не пользуешься. Мне удалось вернуться в матч после первого сета, но я не смогла воспользоваться своим преимуществом в концовке. Это очень огорчает, но мы двигаемся дальше", - призналась Барти.

Дополнение

Следующей соперницей Роджерс станет 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукана, которая в третьем круге отдала всего один гейм Сари Соррибес-Тормо из Испании.

Также свои поединки сегодня выиграла Плишкова и Анастасия Павлюченкова.

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