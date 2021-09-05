Лідер рейтингу WTA зазнала поразки на "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Дворазова переможниця турнірів "Великого Шолома" австралійка Ешлі Барті не зуміла подолати бар'єр третього раунду Відкритого чемпіонату США, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Перша ракетка світу в третьому раунді несподівано програла несіяній тенісистці - Шелбі Роджерс з США – 6:2, 1:6, 6:7 (5).
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"Це був важкий матч. Це неприємно, коли у тебе є кілька можливостей подати на матч, але ти ними не користуєшся. Мені вдалося повернутися в матч після першого сету, але я не змогла скористатися своєю перевагою в кінцівці. Це дуже засмучує, але ми рухаємося далі", - зізналася Барті.
Доповнення
Наступною суперницею Роджерс стане 18-річна британська тенісистка Емма Радукану, яка в третьому колі віддала всього один гейм Сарі Соррібес-Тормо з Іспанії.
Також свої поєдинки сьогодні виграла Кароліна Плішкова та Анастасія Павлюченкова.