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Лидер польской оппозиции: путь Украины в ЕС лежит через Варшаву

Киев  •  УНН

 • 10370 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Путь в Брюссель из Киева лежит через Варшаву, такое заявление сделал глава крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина накануне своего выступления в Верховной Раде Украины на 5-ю годовщину событий на Евромайдане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Пять лет назад мне посчастливилось представлять позицию польского Сейма, солидарности с демонстрантами на киевском Майдане. Многое произошло за последние пять лет, но сейчас мы должны очень четко, как и тогда, говорить о стремлении Украины в Европу, о том , что путь в Брюссель из Киева лежит через Варшаву", - сказал Схетина.

Во вторник, 19 февраля, председатель оппозиционной партии Гражданская платформа Гжегож Схетина выступил во время сессии Верховной Рады Украины, которая собралась в связи с пятой годовщиной трагических событий на Евромайдане.

Накануне лидер Гражданской платформы обнародовал короткий видеоролик, в котором он говорит, что как представитель Польши он выступит во время торжественной сессии украинского парламента. Политик сообщил, что будет говорить о последних пяти лет. "Так пять лет назад - это время победы Майдана, но также российской агрессии в Донбассе", - отметил он.

Напомним, в связи с 5-летием трагических событий на Майдане в Украину с трехдневным визитом приехал также председатель Европейского совета Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши и соратник по партии Гжегожа Схетины.

Дональд Туск на украинском языке выступил в Верховной Раде с речью, посвященной пятой годовщине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

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Украинские Национальные Новости

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