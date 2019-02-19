Лідер польської опозиції: шлях України до ЄС проходить через Варшаву
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Шлях до Брюсселя з Києва проходить через Варшаву, таку заяву зробив голова найбільшої опозиційної партії Громадянська платформа Ґжеґож Схетина напередодні свого виступу у Верховної Ради України на 5-ту річницю подій на Євромайдані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
"П’ять років тому мені пощастило представляти позицію польського Сейму, солідарності із демонстрантами на київському Майдані. Багато чого відбулося за останні п’ять років, але нині ми повинні дуже чітко, як і тоді, говорити про прагнення України до Європи, про те, що шлях до Брюсселя з Києва проходить через Варшаву", - сказав Схетина.
У вівторок, 19 лютого, голова опозиційної партії Громадянська платформа Ґжеґож Схетина виступив під час сесії Верховної Ради України, яка зібралася у зв’язку із п’ятою річницею трагічних подій на Євромайдані.
Напередодні лідер Громадянської платформи оприлюднив короткий відеоролик, у якому він говорить, що як представник Польщі він виступить під час урочистої сесії українського парламенту. Політик повідомив, що буде говорити про останні п’ять років. "Бо п’ять років тому – це час перемоги Майдану, але також російської агресії на Донбасі", - зазначив він.
Нагадаємо, у зв’язку із 5-ю річницею трагічних подій на Майдані в Україну з триденним візитом приїхав теж голова Європейської ради Дональд Туск, колишній прем'єр-міністр Польщі і соратник по партії Ґжеґожа Схетини.
Дональд Туск українською мовою виступив у Верховній Раді з промовою, присвяченою п’ятій річниці з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.